Doi juristi si-au lasat profesiile in urma acum patru ani, dupa ce si-au cumparat un teren de trei hectare in Codlea, langa Brasov si s-au apucat de plantat goji, relateaza Agentia de presa Rador.Plantatia s-a transformat acum in cultura bio, in care cei doi au investit foarte mult, mai ales ca aceste certificari se obtin cu mare dificultate.,,A fost un proces destul de lung si destul de complicat, pentru ca ... citeste toata stirea