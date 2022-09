Politisti din cadrul Politiei Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "taierea fara drept de arbori din fondul forestier national" si "furtul de arbori care au fost taiati din fondul forestier national".In fapt, la data de 12 septembrie 2022, in jurul orei 17.30, politistii au fost sesizati de catre reprezentantul unui ocol ... citeste toata stirea