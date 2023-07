Doi barbati, de 24, respectiv 26 de ani, din Nepal, se vor intoarce fortat in tara natala, dat fiind ca au stat ilegal in Brasov si au fost depistati de oamenii legii. Cei doi au fost identificati in urma unei actiuni, din 18 iulie, a politistilor de imigrari din Brasov, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie. Aceasta a avut loc la o unitate de cazare de pe raza de competenta. Din verificari a reiesit ca ambii tineri din Nepal au ... citeste toata stirea