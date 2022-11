Doi pe-o trotineta, sub clar de luna: iubiti la tribunal

Biroul Rutier Brasov efectueaza cercetari intr-un accident rutier, dupa ce un barbat impreuna cu sotia sa s-au urcat pe o trotineta electrica si a condus-o pe strazile din municipiul Brasov, iar in urma unei dezechilibrari ambii au cazut pe asfalt si s-au lovit in zona capului.Intamplarea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, 5/6 noiembrie, in jurul orei 1.00, pe strada Bisericii Romane, din municipiul Brasov.Cei doi soti au fost transportati la Urgente, unde au primit ... citeste toata stirea