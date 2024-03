Doi piloni forati pe zi. Constructorul care lucreaza la consolidarea drumului Brasov-Poiana Brasov incearca sa termine lucrarile mai repede

Incepute in 18 martie, lucrarile de consolidare a Drumului Poienii (sectiunea dintre Livada Postei si statiune afectata de alunecarea de teren din anul 2022) a intrat in etapa turnarii pilotilor forati. Conform proiectului, pentru consolidarea terenului vor fi turnati, in total 25 de piloni, fiecare cu o lungime de 15 metri si un diametru de 1,5 metri."Pentru realizarea acestor lucrari de consolidare, piloti si radier, se vor utiliza aproximativ 500 de metri cubi de beton si 50 de tone de ... citește toată știrea