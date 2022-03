Doi schiori au murit intr-o avalansa in Muntii Fagarasului

Doi schiori si-au pierdut viata in Muntii Fagarasului fiind surprinsi de avalanta in dupa amiaza de sambata, 5 martie a.c. Salvamontistii sibieni au fost anuntati despre disparitia a doi schiori intr-o avalansa produsa intre Varful Negoiu si Cabana Barcaciu. Cei doi au fost gasiti in final de colegi, dar, din pacate erau decedati. Echipajele Salvamont ajunse la fata locului au transportat cele doua victime la baza muntelui, de unde au fost preluate de Serviciul de Medicina Legala. Interventia a ... citeste toata stirea