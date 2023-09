Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie efectueaza cercetari pentru comiterea unor infractiunii de "furt", cu persoanele banuite in stare retinere, dupa ce ar fi sustras biciclete din uscatorul unui imobil.La data de 15 septembrie a.c., politistii brasoveni au primit o sezizare de la proprietarul unui imobil, situat in municipiul Brasov, in care se ... citeste toata stirea