Accident grav la Eforie Nord, unde doi tineri care se aflau pe salteaua gonflabila au fost spulberati de un jetski. Un tanar a fost resuscitat pe plaja, fiind in stare grava la spital. Mesajul transmis de mama lui.Doi tineri care se aflau pe salteaua gonflabila, in zona Plajei Belona din Eforie Nord, au fost spulberati de un jetski.Un tanar a fost resuscitat pe plaja, fiind in stare grava la spital, unde a fost operat, transmite News.ro. ... citeste toata stirea