Doi tineri din Cuciuata, hoti de motociclete si biciclete. Politistii ii cerceteaza intr-un dosar penal

Din cercetarile efectuate in cauza, Politistii fagaraseni au descoperit ca in noaptea de 07/08 ianuarie 2023, doi tineri, cu varste de 22, respectiv 25 ani, ambii din satul Cuciulata, au sustras o motocicleta de pe raza municipiului Fagaras, pe care au vandut-o unui barbat, in varsta de 31 ani, desi acesta din urma cunostea faptul ca ar fi fost sustrasa. In continuarea cercetarilor, in sarcina tanarului de 22 ani s-a retinut faptul ca, in perioada 07-08.01.2023, ar fi condus doua autoturisme pe