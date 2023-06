Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea a doua persoane, de cetatenie straina, plecate voluntar de la locul de munca, din comuna Voila, judetul Brasov, unde domiciliau.R C HEMATA, cetatean nepalez, in varsta de 25 ani.Acesta are urmatoarele semnalmente: inaltimea de aproximativ 1.65 m, greutatea aproximativa 65 kg, culoarea parului negru, ten ... citeste toata stirea