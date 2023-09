Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari intr-un dosar penal pe care l-au deschis dupa ce doua persoane au decedat in urma producerii unui accident de motocicleta.La data de 22 septembrie a.c., in jurul orei 01.40 dimineata, Politia Brasov a fost sesizata printr-un apel de urgenta cu privire la faptul ca doua motociclete au fost implicate intr-un eveniment rutier, produs in ... citeste toata stirea