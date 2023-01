Doi tineri, unul din Berivoi si altul din Bunesti, la volan fara permis de conducere si sub influenta alcoolului

La data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 16.30, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Voila au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 21 ani, din judetul Brasov, care conducea un autovehicul pe DC 69, pe raza localitatii Berivoi. In urma verificarii documentelor prezentate si a interogarilor efectuate in bazele de date, a rezultat ca nu detine permis de conducere, iar autoturismul apartine tatalui sau, intrand in posesia acestuia fara acordul sau. In urma testarii cu ... citeste toata stirea