Un tanar de 24 de ani din Fagaras si altul de 21 de ani din Brasov au fost autorii mai multor furturi savarsite pe raza municipiului Brasov, dar si in Fagaras. Cei doi hoti au fost identificati, iar oamenii legii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii unor infractiunilor de furt si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Procurorii au dispus initial retinerea celor doi pentru 24 de ore, ca ulterior tanarul din Brasov sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cel ... citeste toata stirea