Doliu in Politia Brasov: Fostul adjunct, colonel Gheorghe Onofrei, decedat la 62 de ani

Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a anuntat vineri, 18 martie, "stingerea fulgeratoare din viata, la data de 17 martie 2022, a colonelului in rezerva Onofrei Gheorghe, in varsta de 62 ani". Acesta era pensionat din 2015, din functia de adjunct al sefului Politiei Municipiului Brasov."Cu o activitate de 31 de ani in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, domnul colonel (r) Onofrei Gheorghe si-a desfasurat activitatea in cadrul institutiei noastre incepand cu data de 23 ... citeste toata stirea