Domeniul schiabil din Poiana Brasov redevine in curand cel mai mare din tara. Sinaia trece pe locul al doilea

Viceprimarul Brasovului, Sebastian Rusu, a anuntat ca domeniul schiabil din Poiana Brasov va fi extins in acest an si va depasi din nou Sinaia ca lungime totala a partiilor. Dupa ce a fost depasit in aceasta iarna ca lungime de Sinaia, domeniul schiabil din Poiana Brasove va redeveni cel mai mare din Romania. Asa cum era in proiect inca de acum mai bine de 5 ani, domeniul schiabil va fi extins din Poiana Brasov spre Rasnov.Abia incheiat acest sezon de schi, autoritatile locale din Brasov au ... citeste toata stirea