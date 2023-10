Lucrarile artistului Virgilius Moldovan, expuse la Centrul Cultural Apollonia (fostul sediu Bancorex, de la intersectia strazilor Republicii si Michael Weiss) au fost transformate in arme in razboiul politic al PSD cu USR. Astfel, vineri, 6 octombrie, consilierul local PSD, Alexandra Crivineanu, a cerut demisia viceprimarului Brasovului Flavia Boghiu, care coordoneaza cultura in municipiul Brasov."Expozitia ce se desfasoara zilele acestea, gazduita de cladirea Centrului Cultural Apollonia, a ... citeste toata stirea