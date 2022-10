"Don Giovanni", "opera operelor", sold-out pe scena Operei Brasov

Sambata, 8 octombrie, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii caqre au mai prins bilet se vor bucura, dupa o "pauza pandemica" de "opera operelor", "Don Giovanni" de W.A. Mozart! Spectacolul revine pe scena Operei Brasov dupa aproape trei ani, in care nu s-a mai jucat din cauza pandemiei. Si este sold-out deja, continand sirul spectacolelor reluate dupa pandemie, care se joaca cu casa inchisa."Don Giovanni" este o opera in doua acte, pe un libret scris de italianul Lorenzo da Ponte. ... citeste toata stirea