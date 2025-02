Donald Trump vrea Rusia inapoi in G7: "A fost o greseala sa-i dam afara". Reprezentanti ai SUA si Rusiei se intalnesc vineri, in Germania

Donald Trump vrea Rusia inapoi in G7: "A fost o greseala sa-i dam afara". Reprezentanti ai SUA si Rusiei se intalnesc vineri, in GermaniaDistribuie daca iti place!Donald Trump a declarat ca "Excluderea Rusiei din G7 a fost o greseala, mi-ar placea sa revina".Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca i-ar placea ca Rusia sa revina in G7, spunand ca a fost o greseala ca Moscova sa fie exclusa.Grupul celor Sapte este o organizatie internationala formata din cele mai mari sapte ... citește toată știrea