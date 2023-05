Calatorii RATBV pot face donatii catre Hospice Casa Sperantei cand isi achita si calatoria. Banii vor fi folositi pentru construirea unui nou spital la Brasov.24pay, in parteneriat cu HOSPICE Casa Sperantei si RATBV S.A. lanseaza un nou serviciu in aplicatie, incepand cu luna mai: utilizatorii mijloacelor de transport in comun din zona metropolitana Brasov vor putea sa doneze direct din aplicatia 24pay pentru HOSPICE Casa Sperantei.Astfel, calatorii care achizitioneaza bilete sau abonamente ... citeste toata stirea