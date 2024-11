Dorian Popa, condamnat dupa ce a condus sub influenta drogurilor. Ce pedeapsa a primit

Dorian Popa a fost condamnat dupa ce, in octombrie anul trecut, a fost depistat sub influenta canabisului in timp ce conducea o masina de lux.Dorian Popa, cunoscut influencer in randul tinerilor, a fost condamnat, marti, la o pedeapsa de 8 luni de inchisoare cu suspendare, in dosarul deschis dupa ce, in urma cu un an, a fost prins conducand sub influenta drogurilor.Sentinta decisa de Judecatoria Cornetu nu este definitiva si poate fi contestata.Judecatoria i-a stabilit vinovatia si a ... citește toată știrea