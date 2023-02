"Dormi in pace": Cu o poezie dedicata sotiei sale, un pensionar de 87 de ani din Zarnesti a ridicat sala in picioare si i-a facut sa planga pe juratii "Romanii au talent"

Dumitru Hermeneanu a aparut la "Romanii au talent" 2023, sezonul 13, in editia difuzata vineri, 3 februarie, dupa ce a participat si in sezonul 11. De data aceasta, pensionarul care a fost ani de zile actor a recitat o poezie dedicata sotiei sale, care s-a stins din viata.Dumitru Hermeneanu, care e din Zarnesti, judetul Brasov, a fost actor la Teatrul de Estrada Deva. A jucat in multe turnee cu Stela Popescu, cu Radu Lian, cu Tica Hanea. Sotia era secretara intr-o intreprindere, dar ii placea ... citeste toata stirea