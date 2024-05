Dosar la Parchetul Brasov: 5 ani i-a ascuns ca e infectat cu HIV

Procurorii din Brasov au in ancheta un caz in care un brasovean este cercetat pentru ca timp de 5 ani a avut o relatie de concubinaj cu o femeie careia nu i-a spus ca este bolnav de HIV-SIDA. Din anul 2013, brasoveanul se afla in evidenta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov - Sectia Boli Infectioase cu infectia HIV, beneficiind de asistenta medicala in cadrul acestei unitati spitalicesti de la momentul diagnosticarii.Circumstante agravante: femeia alaptaIn ... citește toată știrea