Primaria Bod are de dat explicatii Politiei pentru modul in care a gestionat problema deseurilor inainte de Paste. Mai exact, Asociatia pentru Siguranta Urbana si Mediere (ASUM) a publicat pe retelele de socializare si anunta ca un utilaj al Primariei Bod ingropa deseuri in spatele Fabricii de Zahar, fapta care constituie infractiune.Cazul a fost preluat de Garda de Mediu Brasov si de Politia Brasov. De altfel, miercuri, 19 aprilie, in jurul orei 12.00, reprezentantii celor doua institutii au ... citeste toata stirea