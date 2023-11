In urma unui control in trafic, pe care politistii l-au desfasurat pe DN 13, in zona localitatii Rupea, a fost identificata o autoutilitara inmatriculata in Polonia condusa de un barbat din Constanta. Oamenii legii au descoperit ca polita de asigurare RCA prezentata era falsa, in realitate vehiculul nefiind asigurat in caz de ... citeste toata stirea