Dosar penal pentru un tanar sacelean, a taiat ilegal trei fagi

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "taierea fara drept de arbori din fondul forestier national".In fapt, miercuri, 14 septembrie, in jurul orei 12.40, politistii au fost sesizati de catre reprezentantul unui ocol silvic situat pe raza municipiului Sacele, cu privire la faptul ca o persoana de sex masculin ar fi taiat mai multi arbori din fondul forestier. ... citeste toata stirea