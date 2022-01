Dosare penale pe banda pentru alcool la volan. Conducatorii auto sunt din Fagaras, Copacel, Voila, Apata

Politistii au depistat in traffic, la data de 30 ianuarie a.c., ora 8.00, un barbat, in varsta de 35 ani, care conducea un autovehicul pe raza municipiului Fagaras, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,42 mg/l alcool pur. Acesta a fost condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.Pe ... citeste toata stirea