Doua dosare penale au intocmit politistii de la Rutiera, duminica, 20 noiembrie.Astfel, in municipiul Brasov, in jurul orei 8.00, agentii au oprit la un control de rutina un autoturism la volanul caruia se un barbat, in varsta de 29 de ani, din judetul Brasov. "Intrucat, pe parcursul controlului, acesta a prezentat indicii ca s-ar afla sub influenta substantelor interzise, s-a afectuat un test specific cu ... citeste toata stirea