Luni, 6 noiembrie, in jurul orei 20.00, politistii din Biroului Rutier Brasov au oprit un autovehicul pe strada 13 Decembrie din municipiu, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 35 de ani. Acesta, in timpul verificarilor, a prezentat indicii ca s-ar afla sub influenta alcoolului, motiv pentru care a fost testat din punct de vedere al consumului, iar rezultatul a indicat o valoare de 1,10 mg/l alcool pur in aerul respirat.Doua ore mai tarziu, politistii aceleiasi unitati au oprit