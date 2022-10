Dosarele "fiola": Un "problematic" la Ghimbav, o "distinsa" la Sacele

Dosare pentru alcool la volan au intocmit in acest weekend politistii de la Ghimbav si Sacele. Astfel, vineri seara, in jurul orei 18.25, un barbat, in varsta de 41 ani, care conducea o autoutilitara pe strada Pietii din orasul Ghimbav, a fost oprit la un control de rutina, dar a refuzat sa fie testat cu "fiola". "Cu ocazia solicitarii conducatorului auto de a-i fi efectuata testarea din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat, acesta a refuzat. Prin urmare, conducatorul auto a ... citeste toata stirea