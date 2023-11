Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri, 15 noiembrie, cererea procurorilor DNA privind sesizarea CJUE pe tema prescriptiei in dosarul fostului presedinte al CJ Brasov, Aristotel Cancescu, acuzat de coruptie. Dosarul "Bani pentru partid" a fost stramutat la Alba Iulia in iulie 2023, de la Curtea de Apel Brasov. Pe fond, fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov a primit 3 ani si 3 luni de inchisoare cu suspendare in aceasta cauza. Procurorul DNA a solicitat completului de judecata ... citeste toata stirea