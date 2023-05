Hotararea Consiliului Local Brasov din 5 aprilie, prin care se solicita Guvernului transmiterea in domeniul public al Municipiului Brasov a Cetatuii de pe Dealul Straja este in etapa obtinerii avizului de legalitate din partea Prefecturii Brasov. Anuntul a fost facut vineri, 5 mai, de primarul Brasovului, Allen Coliban, acesta precizand ca "toate actele au fost depuse la Prefectura Brasov, care este in faza emiterii avizului de legalitate. Ministerul Finantelor (care are acum in administrare ... citeste toata stirea