Dosarul "Colectiv" ar putea fi finalizat astazi, daca Curtea de Apel Bucuresti da decizia definitiva.Dupa mai multe amanari, Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta astazi sentinta definitiva in dosarul "Colectiv", tragedia in care si-au pierdut viata 64 de persoane, intre care doua persoane din Brasov.Ultimul termen al procesului a avut loc la finalul anului 2021, in decembrie, insa de atunci judecatorii au tot amanat ... citeste toata stirea