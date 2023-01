Dosarul crimei de la Bran: 9 martori audiati

Suspectul dublei crime din 16 ianuarie, de Simon-Bran, si-a recunoscut partial faptele insa ancheta continua, procurorii luand in calcul si faptul ca barbatul ar fi avut un complice pe baza informatiilor venite de la sateni.Potrivit informatiilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, pana in prezent a fost dispusa expertiza ADN si va fi dispusa si o expertiza psihiatrica. "A fost reaudiat suspectul, in principal pentru a i se lua consimtamantul la expertizare, dar si pentru a fi ... citeste toata stirea