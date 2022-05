Dosarul de pensie, schimbari din 2022

O noua adeverinta, care va fi eliberata de angajatorul la care solicitantul lucreaza in momentul in care doreste sa iasa la pensie, va trebui adaugata la dosarul de pensionare, potrivit Legii 76/2022, emisa in acest an.Adeverinta trebuie transmisa in termen de 5 zile de la emiterea deciziei de pensionare. Masura legislativa ar trebui sa elimine situatiile in care un pensionar incalca prevederile Codului muncii prin continuarea activitatii profesionale dupa pensionare prin incetarea de drept a ... citeste toata stirea