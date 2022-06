Dosarul "FC Brasov", meci Patrascu - Coliban

Primarul Brasovului, Allen Coliban, a fost luat in colimator de subprefectul judetului, Lucian Patrascu (care este si presedinte al Organizatiei Municipale PSD Brasov). Mai exact, Patrascu ii cere demisia edilului, pentru ca acesta s-ar afla in stare de incompatibilitate.AcuzareaSolicitarea subprefectului, facuta vineri, 17 iunie, vine dupa ce intr-o publicatie online a aparut un material in care se mentiona ca primarul ar fi in stare de incompatibilitate, fiind in structura de conducerea ... citeste toata stirea