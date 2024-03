Dosarul "FC Brasov", sentinta definitiva: au fost bani cheltuiti ilegal, 3,5 milioane de lei

Chiar daca pana acum a pierdut toate procesele, Primaria Brasov a insistat si a continuat demersurile in instanta in litigiul cu Curtea de Conturi. Astfel, in 10 ianuarie 2024, municipalitatea brasoveana a contestat la Curtea de Apel Brasov o sentinta a aceleiasi instante din 19 octombrie 2023 (prin care instanta brasoveana mentinea o decizie a Tribunalului Brasov in litigiul municipalitatii brasovene cu Curtea de Conturi). In 6 martie, Curtea de Apel a respins recursul Primariei Brasov, iar ... citește toată știrea