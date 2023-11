George Scripcaru, fostul primar al Brasovului, era trimis in judecata de procurorii anticoruptie, dupa campania electorala din 2020. Pe numele fostului edil se inregistra un dosar penal intrucat nu a permis afisarea de mesaje electorale platite in autobuzele RAT Brasov.Comunicatul DNA din 10 decembrie 2020"In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 674/VIII/3 din 23 octombrie 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in ... citeste toata stirea