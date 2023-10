Consiliul Judetean Brasov a incheiat procedura de achizitie realizata pentru Maternitatea brasoveana in cadrul proiectului "Dotarea cu echipamente ambulator integrat al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie *Dr. I.A. Sbarcea* Brasov", finantat pe Componenta C12 - Sanatate din Planul National de Redresare si Rezilienta. Autoritatea contractanta a desfasurat o achizitie impartita in opt loturi, cu o valoare totala estimata de 5.588.927,29 lei. In urma evaluarilor ofertelor sub aspect tehnic ... citeste toata stirea