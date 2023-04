Cu putin timp in urma au avut doua accidente care au avut ca portagonisti motociclisti. Politistii brasoveni sunt la fata locului pentru efectuarea cercetarilor.Promul accident a avut loc pe DN1 E a avut loc un accident rutier, in care a fost implicata o motocicleta, care circula dinspre Poiana Brasov spre Brasov.In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv motociclistul, in varsta de 20 ani, din municipiul Bucuresti. Victima a ... citeste toata stirea