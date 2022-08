Doua accidente de munca intr-o singura zi

Doua accidente de munca s-au produs luni, 8 august, la Brasov, pe santiere din zona Darste si de pe platforma Roman. In ambele cazuri, victimele au fost barbati.Primul dintre evenimente s-a produs cu putin inainte de ora 15:00. "In fapt, la data de 08 august 2022, in jurul orei 14.50, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de munca pe raza municipiului Brasov. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 38 ani, fiind in ... citeste toata stirea