Doua accidente grave in judet: 3 victime pe serpentinele de pe Valea Bogatii, 2 victime la Persani

Numarul accidentelor rutiere grave a crescut in ultimele zile, in care am inregistrat aproape zilnic cate un asemenea nedorit incident. Miercuri, 11 septembrie 2024, s-au inregistrat chiar doua accidente grave pe drumurile din judet.Primul dintre acestea a avut loc pe DN13, in Padurea Bogatii. "In jurul orei 12:10 am fost anuntati de producerea unui accident rutier pe DN13, Valea Bogatii, in zona serpentinelor. Din primele informatii, in accident au fost implicate un autoturism si un ... citește toată știrea