Doua adolescente din Calarasi, agresate sexual la meditatii

Doua tinere, de 14 si 17 ani, din Calarasi, au fost agresate sexual de profesorul de matematica in timpul meditatiilor.Un barbat in varsta de 52 de ani a fost retinut de politistii din Calarasi, pentru 24 de ore, dupa ce ar fi atins in scopuri sexuale doua tinere, de 14 si 17 ani.Agresiunea sexuala s-ar fi petrecut in timpul orelor de meditatii pe care profesorul le acorda la domiciliul sau, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) ... citește toată știrea