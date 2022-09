Doua ambulante SMURD au preluat pacienti de pe Vlahuta

Un accident rutier a avut loc in Brasov, pe bulevardul Alexandru Vlahuta, miercuri, 28 septembrie, in jurul 17.00."In urma accidentului in care au fost implicate doua autoturisme au rezultat doua victime constiente, dintre care una incarcerata", ne-a declarat maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov.La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere si 2 echipaje SMURD.S-a intervenit pentru descarcerarea victimei si pentru acordarea asistentei ... citeste toata stirea