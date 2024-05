Doua aplicatii pentru transportul in comun?

Calatorii care folosesc transportul in comun asigurat de RATBV vor avea la dispozitie, in perioada urmatoare, o aplicatie pe telefonul mobil care le va permite sa obtina o serie de informatii privind acest serviciu, dar si sa plateasca titlurile de calatorie. Pentru a dezvolta aceasta aplicatie, RATBV cauta o firma de specialitate, careia este dispusa sa ii ofere suma totala de 71.400 de lei, cu tot cu TVA.Conform explicatiilor RATBV, aplicatia va avea un modul de informare interactiva in ... citește toată știrea