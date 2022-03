Doua artiste din Ucraina, angajate la Brasov. Una va colabora cu Filarmonica, una cu Opera, pregatesc primul concert

Doua artiste din Ucraina, Odesa, colaboreaza cu institutiile culturale brasovene si deja au inceput repetitiile. Una este la Filarmonica, cealalta la Opera Brasov. Ambele au fost cooptate in urma invitatiei de sprijin lansate de managerul Filarmonicii Brasov, Ioan-Dragos Dimitriu."In urmatoarele doua saptamani deja am planificat sa le includem in programul nostru. Stim ca institutiile acestea din Ucraina nu mai pot sa functioneze din data de 24 februarie si am lansat acest apel cat am putut ... citeste toata stirea