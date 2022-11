Doua noi cazuri de variola maimutei au fost confirmate in Romania. Este vorba despre doi barbati cu varste de 21 de ani si 30 de ani, din Bucuresti si judetul Ilfov. Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare, a anuntat, luni, Ministerul Sanatatii.Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati cu variola maimutei 45 de ... citeste toata stirea