Doua centrale termice din Racadau intra in reparatii pentru a deveni "primarie de cartier"

Primaria Brasov si-a propus sa transforme mai multe puncte termice abandonate din oras in centre socio-educationale si culturale de cartier. Primele doua centrale care ar urma sa intre in santier sunt in cartierul Racadau, pe strada Arinului si B-dul Muncii, anunta BizBrasov.ro. In vederea reabilitarii cladirilor, edilii vor sa semneze un contract cu firma din subordinea Consiliului Local, Tetkron SRL, care presteaza lucrari de constructii si in unele scoli din oras. In acest sens, firma a ... citeste toata stirea