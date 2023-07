Ministrul Dezvoltarii, Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a semnat luni, 3 iulie, 48 de contracte de finantare prin Programul National Anghel Saligny, pe lista fiind si doua investitii din judetul Brasov, una la Ungra, iar cealalta la Prejmer.Canalizare la UngraAstfel, in comuna Ungra se va realiza o retea de canalizare cu deversarea in statia de epurare a localitatii Hoghiz. Investitia are o valoare totala de 13.722.017 lei din care, de la bugetul de stat, ... citeste toata stirea