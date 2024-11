Doua cutremure, duminica

Doua cutremure s-au produs duminica, 24 noiembrie, in zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism, de 4,1, a avut loc la ora 07:16 (ora locala a Romaniei) si s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 128 kilometri (km). Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km NV de Buzau, 59 km E de Brasov, 61 km N de Ploiesti, 61 km SE ... citește toată știrea