Doua cutremure cu magnitudinea de peste 3 grade pe scara Richter au avut loc luni dimineata in Buzau. Acestea s-au produs la interval de o ora si jumatate.Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca in dimineata de 25 aprilie s-au inregistrat doua cutremure in zona seismica Vrancea, in apropiere de Buzau.Primul a avut loc la ora 04: ... citeste toata stirea